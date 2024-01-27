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Alzheimer hastası kayıp şahıs arama çalışmaları sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Alzheimer hastası kayıp şahıs arama çalışmaları sonuçsuz kaldı

KİLİS'in Polateli ilçesinde dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik (85) evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, arazide ölü bulundu. Çelik'in yakınları durumu bildirerek arama çalışmalarının başlatılmasını sağladı. 9 saat süren arama sonucunda Çelik'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Alzheimer hastası kayıp şahıs arama çalışmaları sonuçsuz kaldı
27.01.2024 - 16:41,
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KİLİS'in Polateli ilçesinde dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik (85) evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, arazide ölü bulundu.

Polateli'nde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Çelik'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Çelik'in evinin olduğu bölgede arama çalışması başlattı. 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp Mustafa Çelik, evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu. Çelik'in cenazesi otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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