Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın zimmet davası bilirkişi heyetine sevk edildi - Son Dakika
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Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın zimmet davası bilirkişi heyetine sevk edildi

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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal'ın zimmet iddiasıyla yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Sanıklar savunmalarını tekrarlarken mahkeme dosyayı 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderip duruşmayı erteledi. İddianamede 5-12 yıl hapis isteniyor.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediyenin avukatı Berkay Dal'ın "zimmet" suçu işledikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Çakır ve Dal ile avukatları katıldı.

Savunmaları alınan sanıklar Çakır ve Dal, önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyanın tamamının incelenmesi ve rapor hazırlanması amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çakır ve Dal hakkında "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Amasra Belediye Başkanı Çakır'ın zimmet davası bilirkişi heyetine sevk edildi - Son Dakika
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