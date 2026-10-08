Amasra'da İlker Mızrap'ın kaybolan teknesinin son görüntüsü kameraya yansıdı

Amasra'da İlker Mızrap'ın kaybolan teknesinin son görüntüsü kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasra'da 4,5 metrelik teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'a ait teknenin Boztepe adasının 500 metre açığındaki son görüntüsü ortaya çıktı. Boztepe'deki işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde teknenin saat 18.45'te kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.
KAYBOLAN TEKNENİN SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA
Amasra'da 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'ın teknesiyle Boztepe adasının 500 metre açığında saat 18.45'teki son görüntüleri ortaya çıktı. Boztepe bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.
Haber: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?