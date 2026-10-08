Amasra'da İlker Mızrap'ın kaybolan teknesinin son görüntüsü kameraya yansıdı - Son Dakika
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Amasra'da İlker Mızrap'ın kaybolan teknesinin son görüntüsü kameraya yansıdı

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Amasra'da 4,5 metrelik teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'a ait teknenin Boztepe adasının 500 metre açığındaki son görüntüsü ortaya çıktı. Boztepe'deki işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde teknenin saat 18.45'te kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.

KAYBOLAN TEKNENİN SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Amasra'da 4,5 metre uzunluğundaki teknesiyle balığa çıkan İlker Mızrap'ın teknesiyle Boztepe adasının 500 metre açığında saat 18.45'teki son görüntüleri ortaya çıktı. Boztepe bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin kamera açısına girdikten sonra kaybolduğu görülüyor.

Haber: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Amasra'da İlker Mızrap'ın kaybolan teknesinin son görüntüsü kameraya yansıdı - Son Dakika
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