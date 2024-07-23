Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basının tarafsız ve özgür olması gerektiğini vurgulayan bir mesaj yayımladı. Sevindi, tarafsız ve özgür basının güçlü demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu belirtti ve basının toplumda güveni artırarak yanlış bilgilendirme ve yönlendirmenin önüne geçeceğini ifade etti. Başkan Sevindi, tüm basın mensuplarının bayramını kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

23.07.2024 15:15
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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sevindi, mesajında basının tarafsız ve özgür olması gerektiğini vurguladı.

Tarafsız ve özgür basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Sevindi, şunları kaydetti:

"Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Kaynak: AA

Turgay Sevindi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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