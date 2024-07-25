Amasya'da düğünlerde ateşli silah kullanımına sıkı denetim - Son Dakika
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Amasya'da düğünlerde ateşli silah kullanımına sıkı denetim

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, düğün, şenlik ve özel günlerde ateşli silahlar ile havaya ateş edilmesi sonucu yaşanan üzücü olayları önlemek için denetimlerini artırdı.

25.07.2024 12:16
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Amasya İl Jandarma Komutanlığı düğün, şenlik ve özel günlerde ateşli silahlar ile havaya ateş edilmesi sonucu üzücü olaylar yaşandığını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı bu tür üzücü olayların yaşanmaması için köylerde kontrol amaçlı jandarma asayiş timleri ile sivil görev yapan personel görevlendirdi.

Düğün ve şenliklerde ateşli silah kullanılmasının yasak olduğu hususunun düğün sahibine yazılı olarak tebliğ edildiğini belirten ekipler, ayrıca köy muhtarı ile azalara ve köyde ruhsatlı ateşli silahı bulunan şahıslara SMS yolu ile gerekli uyarı mesajları gönderildiğini duyurdu.

Etkinliklerde ateşli silah kullanılması durumunda etkinlik sahibine ve ateşli silah kullanan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi ile 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanu'nun 4'üncü Maddesi gereğince idari para cezası uygulandığını belirten ekipler, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 170/2 Maddesi gereği "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'da düğünlerde ateşli silah kullanımına sıkı denetim - Son Dakika

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