Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Amasya\'nın Gümüşhacıköy ilçesinde firari hükümlü yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. (22) isimli firari hükümlü, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. O.D., hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

09.02.2024 13:53
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.D. (22) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

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