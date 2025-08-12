Amasya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Amasya'da hakkında 24 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "gece vakti yağma" suçundan 24 yıl 25 gün hapis cezası bulunan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hükümlünün kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Bir ikamette saklanan M.S, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.