Amasya'da Hemşire Minecan Tek Domuz Gribinden Hayatını Kaybetti

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Amasya'da Minecan hemşire "domuz gribi"nden hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da hemşire Minecan Tek, soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü görev yaptığı hastanede "domuz gribi" nedeniyle 32 yaşında hayatını kaybetti. Minecan hemşirenin cenazesi, mesai arkadaşları tarafından memleketi Iğdır'a uğurlandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4 yıldır görev yapan genç personelinin vefat haberini, "Hastanemiz koroner yoğun bakım servisinde görev yapan Hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" notuyla paylaştı.

Minecan Tek, 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisinin ardından evinde dinlenen hemşire Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayetiyle yeniden hastaneye geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından domuz gribinden şüphelenilen Tek, kalp yetmezliğinin oluşmasıyla yoğun bakım servisine alındı. Durumu ağırlaşarak bu sabah hayatını kaybetti.

Minecan Tek için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, annesi, ağabeyi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından hemşire Tek'in cenazesi memleketi Iğdır'a gönderildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, "Maalesef Perşembe günü influenza virüsü nedeniyle gribal semptomlarla başlayan hemşire hanım, Pazar günü biraz durumu kötüleşmesi üzerine hastanemiz acil servisine başvuruyor. Burada yapılan kontrollerde gribin kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Buradaki yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik" dedi.

Arkadaşlarının vefatından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Taşova, "İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsü ile hastanın kontrolü yapılıyor, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor. Bu yıl ki domuz gribi olan. Bu tip hayati komplikasyonlar gelişebiliyor. Maalesef hemşire hanım böyle bir komplikasyonla karşılaşıyor ve müdahalelere rağmen geri döndürülemiyor ve hayatını kaybediyor. Arkadaşları ve hastaları tarafından sevilen, çok pozitif güler yüzlü ve hastanemizin çok sevdiği, takdir ettiği bir hemşire arkadaşımızdı. Hepimiz büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bütün sağlık camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.