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Amasya'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Amasya'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya\'da jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
10.01.2024 - 17:10,
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Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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