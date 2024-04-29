Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mahsen Mahallesi Taştan Sönmez Caddesi'nde E.A. yönetimindeki 06 CZB 548 plakalı otomobil ile N.N.G. idaresindeki 55 JB 448 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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