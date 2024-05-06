Amasya\'da Polislerden Kedilere Kurtarma Operasyonu

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Amasya'da göreve giden polisler bir otomobilde sıkışan kedileri kurtardı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, "kapı zili" uygulaması kapsamında, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarmak için gittikleri bir sitede park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini fark etti.

Ekiplerin plakadan ulaştığı otomobil sahibi aracın yanına gelerek kaputu açtı. Motor bölümündeki iki kedi, kaputun açılmasıyla arabadan atlayarak uzaklaştı.

Ekipler daha sonra uygulamaya devam etti.