Amasya\'da Sağanak Tarım Arazilerini Vurdu

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.
Kentte Yeşilırmak Nehri'nin taşması sonucu Büyükkızılca köyünde bulunan bazı seraları ve ekili tarım arazilerini su bastı.
Bölgede yaşanan taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.
Öte yandan, DSİ ekiplerince kent merkezinin Ataşehir mevkisinde Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle gezi yolu kenarına toprakla set örüldü.
