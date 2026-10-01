Amasya\'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Adem Ünal katıldı

Amasya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Pirinççi Mahallesi'nde bir araya geldi. Birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe katılan Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü ama katılanların hepsi genç gibiler. Biz de kamu görevlisi olarak onlara eşlik ediyoruz. Amasya'mızın güzel bir caddesinden meydana kadar yürüyüş yapıp onlarla muhabbet edeceğiz, sorunları varsa dinleyeceğiz. Onların mutlu olmasını istiyoruz. Bir gün hepimiz ihtiyar olacağız. Onlara sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan İmdat Yıldız, bugünü "gençlik yürüyüşü" olarak nitelendirerek birlik ve beraberlik mesajı verirken, Şaban Yolcu ise yaşlılarla bir arada yürümekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.