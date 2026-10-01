Amasya'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Adem Ünal katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Adem Ünal katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya\'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Adem Ünal katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Amasya Valiliği koordinesinde farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Pirinççi Mahallesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüyen katılımcılara Vali Yardımcısı Adem Ünal eşlik etti ve yaşlılara sağlıklı, uzun ömürler diledi.

Amasya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Pirinççi Mahallesi'nde bir araya geldi. Birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe katılan Amasya Vali Yardımcısı Adem Ünal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü ama katılanların hepsi genç gibiler. Biz de kamu görevlisi olarak onlara eşlik ediyoruz. Amasya'mızın güzel bir caddesinden meydana kadar yürüyüş yapıp onlarla muhabbet edeceğiz, sorunları varsa dinleyeceğiz. Onların mutlu olmasını istiyoruz. Bir gün hepimiz ihtiyar olacağız. Onlara sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan İmdat Yıldız, bugünü "gençlik yürüyüşü" olarak nitelendirerek birlik ve beraberlik mesajı verirken, Şaban Yolcu ise yaşlılarla bir arada yürümekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Amasya ValiliğiAmasyaGüncelDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Fabrikada dev kazan patladı Can pazarı, çok sayıda yaralı var Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
15:05
Genel Kurul’da dikkat çeken anlar DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı Melisa Şenolsun’un testi pozitif çıktı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 15:24:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Amasya'da Yaşlılar Günü yürüyüşüne Vali Yardımcısı Adem Ünal katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei