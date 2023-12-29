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Amasya Merzifon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan faktörlerle mücadelede alınacak önlemler değerlendirildi. Güldoğan, toplantıda ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının arttığını belirtti ve Merzifon'da sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Amasya Merzifon\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
29.12.2023 - 14:39,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel ve benzeri risk artırıcı faktörlerle mücadelede alınacak önlemler değerlendirildi.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün arttığını, Merzifon'da da kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede planlanan çalışmaların konuşulduğu toplantı, görüşlerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Amasya Merzifon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya Merzifon'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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