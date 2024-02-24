Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak yapılan ihbarlar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:38
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy, Mahsen, Harmanlar ve Hacıhasan mahallelerinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarlarının ardından çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi E.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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