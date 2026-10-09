Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Suluova\'da iki otomobil çarpıştı, sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Suluova'da Samsun-Amasya kara yolunda iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Yan yatan araçta sıkışan 2 kişi yaralandı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Amasya kara yolu Suluova ilçe giriş kavşağında, C.A. yönetimindeki 55 AB 335 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 05 AAU 005 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 55 AB 335 plakalı otomobil, kaldırımdaki trafik levhasına ve ardından bir evin bahçe duvarına çarparak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü C.A. ile yanındaki yolcu E.Y, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Acil DurumİtfaiyeSuluovaSamsunGüncelAmasyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldı
Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:55
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
Jose Mourinho: Arda Güler sakattı, izin verdim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 16:15:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Amasya Suluova'da iki otomobil çarpıştı, sıkışan 2 yaralıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei