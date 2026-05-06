Amasya'ya Yangın Söndürme Helikopteri Gönderildi

06.05.2026 13:04
Merzifon'a konuşlandırılan helikopter, bölgedeki orman yangınlarına müdahale için kullanılacak.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen yangın söndürme helikopteri, kente gönderildi.

Merzifon Havalimanı'na konuşlandırılan helikopter, Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat'ta orman yangınlarına müdahale çalışmalarında kullanılacak.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ali Vatansever ve Amasya Orman İşletme Müdürü Oktay Tekin, Merzifon Havalimanı'nı ziyaret ederek, helikopter ve test uçuşları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: AA

