Amasya'ya Yeni İdare Mahkemesi Kuruldu

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı, Amasya'da idare mahkemesi kurulmasına karar verdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayısı 71'e yükseldi.

Adalet Bakanlığı, Amasya'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin ilin sınırları olarak belirlenmesine karar verdi. Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bölgelerimizin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Amasya ilimize idare mahkemesi kurduk. Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.