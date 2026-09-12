Amasya Ziyaret'te Yeşilırmak ıslah çalışmaları taşkın riskine karşı sürüyor

Amasya'nın Ziyaret beldesinden geçen Yeşilırmak'ta taşkın riskinin azaltılması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Yeşilırmak Islah Projesi kapsamında Belegenler bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Projeyle nehir yatağının daha güvenli hale getirilmesi ve olası taşkın zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ziyaret Belde Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini ön planda tuttuklarını vurgulayan Dayıoğlu, "Beldemizin geleceği ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmalarımızı ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Çalışmalarda emeği geçen DSİ ekiplerimize ve sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, yatırımların beldemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.