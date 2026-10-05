Amatör Spor Haftası Adana ve Osmaniye'de kortej ve çelenk sunumuyla başladı - Son Dakika
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Amatör Spor Haftası Adana ve Osmaniye'de kortej ve çelenk sunumuyla başladı

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Amatör Spor Haftası kapsamında Adana ve Osmaniye'de düzenlenen etkinlikler kortej yürüyüşleri ve çelenk sunumuyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, haftanın 2013'ten bu yana sporu toplumun her kesimine yaymak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Adana ve Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Adana'da Atatürk Caddesi Sular Kavşağı'ndan kortej yürüyüşüyle başlayan program, Atatürk Parkı'ndaki törenle devam etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende katılımcılar saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Amatör Spor Haftası'nın sporu toplumun her kesimine yaymak, çocukları ve gençleri sporla buluşturmak, güçlü bir spor kültürü oluşturmak amacıyla 2013 yılından bu yana kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Amatör sporun bir yarışma alanından ibaret olmadığını, aksine disiplin, öz güven, dayanışma ve sağlıklı yaşam bilincini besleyen güçlü bir kültür olduğunu ifade eden Loğoğlu, "Spora başlamak çoğu zaman amatör bir ruhla atılan adımlarla şekillenir. Ancak bu adım, Avrupa ve dünya olimpiyatlarına, şampiyonluklarına uzanacak kadar uzanabilir." diye konuştu.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan da bugün Türkiye'yi gururla temsil eden birçok sporcunun spor hayatına amatör spor kulüplerinde başladığını aktardı.

Amatör spor kulüplerinin sadece sporcu yetiştirmediğini, aynı zamanda çocuklara umut, gençlere hedef, topluma kardeşlik kazandırdığını dile getiren Bozan, "Bu vesileyle hiçbir karşılık beklemeden amatör spora emek veren tüm kulüp başkanlarımıza, spor paydaşlarımıza, antrenör arkadaşlarıma ve değerli ailelerle sporcularına canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Osmaniye

Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin giriş kapısı önünde başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hokey sahasında sona eren yürüyüş sonrası konuşan Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, tüm amatör sporculara başarılar diledi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, kurum temsilcileri, antrenör ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA
EtkinlikOsmaniyeGençlikGüncelAdanaSporSon Dakika

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