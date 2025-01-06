Amca Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Amca Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Amca Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Kadir Z. amcasını bıçakla yaraladı, tutuklandı. Efe Z.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

06.01.2025 16:53
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde amcasını bıçakla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir Z. (20) adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, özel bir hastanede tedavisi süren Efe Z'nin (27) durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Olay

Dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Z, amcasını birçok yerinden bıçaklamıştı. Kadir Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Efe Z. ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Politika, 3-sayfa, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amca Bıçakla Yaralandı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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