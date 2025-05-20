Amik Ovası'nda Kuraklık Buğday Hasadını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Amik Ovası'nda Kuraklık Buğday Hasadını Tehdit Ediyor

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Amik Ovası'nda kuraklık nedeniyle buğday başakları yeterli olgunluğa ulaşamadı, büyük ürün kaybı bekleniyor.

20.05.2025 09:28
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Kuraklık nedeniyle toprakta yarılmaların yaşandığı Amik Ovası'nda buğdaylar hasat olgunluğuna ulaşamadı

HATAY - Hatay'da yaşanan kuraklıkla birlikte toprakta yarılmaların yaşandığı Amik Ovası'nda buğday başakları yeterli hasat olgunluğuna ulaşamadı. Kentin son 38 yılının en kurak yılını geçirdiğini ifade eden çiftçi Reşit Duman, "Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının boyu olması gerekenden kısa kaldı ve başaklarda buğday tanesi oluşmadı" dedi.

Yağışlı havasıyla bilinen Hatay'da yağış oranı yılın ilk 4 ayında mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Amik Ovası da yağışsız geçen kış mevsiminden olumsuz etkilendi ve kuraklık nedeniyle arazide yarılmalar yaşandı. Kumlu ve Reyhanlı ilçelerinde buğday tarlaları kuraklıktan nasibini aldı ve yeterli hasat olgunluğuna ulaşmadılar. Bu yıl hasatta verimin düşük olacağı Amik Ovası'nda, kuraklık nedeniyle fazla ürün kaybı yaşanması bekleniyor.

"Bu yıl hasatta aşırı derecede ürün kaybı olacak, bereketli topraklardan ürün ve verim alamayacağız"

Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının kısa kaldığını ve gelişmediğini ifade eden Kumlu Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman, "Bereketli toprakları olan Amik Ovası'ndayız. Ben buğday üreticisi olarak 600 dönüm buğday ektim. Maalesef kuraklık sebebiyle buğday başakları kısa kaldığı ve gelişmediği için hayvan sahiplerine verdik. En azından hayvanlar için bir faydası oldu. Bizim bu yıl ektiğimiz tohumumuz ve gübre masrafları kuraklık nedeniyle boşa gitti. Bu yıl yağış durumu çok az oldu. Hatay son 38 yılının en kurak yılını geçirdi. Bu sebeple çiftçiler ve üreticiler sorunlar yaşıyor. Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının boyu olması gerekenden kısa kaldı ve başaklarda buğday tanesi oluşmadı. Bu yıl hasatta aşırı derecede ürün kaybı olacak, bereketli topraklardan ürün ve verim alamayacağız" dedi.

"Bu yıl çok kuraklık etkili olduğu için biçerdöver parasını çıkartamayacağız"

Bin dönümlük araziye buğday ekerek 3 milyon TL masraf yaptıklarını dile getiren çiftçi Kudret Taner, "Bir çiftçi olarak böyle bir şey yaşamadık. Bu yıl çok kuraklık etkili olduğu için biçerdöver parasını çıkartamayacağız. Bu yıl bin dönümlük araziye buğday ektik ve 3 milyon TL masraf yaptık. Bu yıl hasat parasını çıkartmaz" şeklinde konuştu.

"Genelde ağustos aylarında kuruyan su kuyularımız bu yıl mayıs aylarında kurumaya ramak kaldı"

Kuraklık nedeniyle buğdayların hasat olgunluğuna ulaşmadığını ve yer altı kaynak sularının kuruma noktasına geldiğini dile getiren Caner Dinçer, "Bu yıl yağışların az olması nedeniyle ürünlerimizde gelişim seviyesi düşük kaldı. Bu yıl bazı çiftçilerimiz arazilerini hayvanlara otlatmak zorunda kaldı. Diğer yıllara göre bu yıl hiç yağmadı diyecek kadar az yağmur yağdı. Kuraklık nedeniyle buğdaylar hasat olgunluğuna ulaşamadı. Yer altı su kuyularımızda da düşüşler yaşanıyor. Genelde ağustos aylarında kuruyan su kuyularımız bu yıl mayıs aylarında kurumaya ramak kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Amik Ovası, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amik Ovası'nda Kuraklık Buğday Hasadını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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