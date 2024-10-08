Amman'da Gazze için Gösteri - Son Dakika
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Amman'da Gazze için Gösteri

Amman\'da Gazze için Gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye destek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi.

08.10.2024 00:16
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Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısı üzerine "Siyonist Büyükelçiliğin Kuşatılması" sloganıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınındaki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin", "7 Ekim yeni bir zafer", "Bağır, bütün insanlar duysun. Bütün ülkem Hamas'ın yanındadır." sloganları attı.

Göstericiler ayrıca, "Halk Araba Vadisi'ni devirmek istiyor" sloganlarıyla, Ürdün ile İsrail arasında 1994 yılında imzalanan "Vadi Araba Barış Anlaşması'nın iptal edilmesini talep etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Ürdün, Gazze, Amman, Son Dakika

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