Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durak, mesajında, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla temelleri atılan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AA'nın, 106 yıl önce zor şartlar altında başlayan bu yolculuğunun bugün gelinen noktada küresel bir haber ağına dönüşerek ülkenin medarıiftiharı olduğunu dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, sadece bir haber kaynağı değil, habercilik mesleğinin etik değerlerini koruyan, doğruyu yanlıştan ayıran ve dezenformasyonla mücadelede ön safhada yer alan bir kurumdur. Anadolu'nun her köşesindeki gazeteciler için bir okul niteliği taşıyan AA, ilkeli yayıncılık anlayışıyla her daim genç gazetecilere rehberlik etmektedir. Yerelden evrensele kurulan bu bilgi köprüsünün güçlenerek devam etmesi, demokrasimiz ve halkımızın haber alma hakkı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi saygıyla yad ediyor, başta ilimizde görev yapan temsilcileri olmak üzere, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."