Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

05.04.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Durak, AA'nın 106. yılını gururla kutladı ve önemine değindi.

Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durak, mesajında, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla temelleri atılan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AA'nın, 106 yıl önce zor şartlar altında başlayan bu yolculuğunun bugün gelinen noktada küresel bir haber ağına dönüşerek ülkenin medarıiftiharı olduğunu dile getiren Durak, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, sadece bir haber kaynağı değil, habercilik mesleğinin etik değerlerini koruyan, doğruyu yanlıştan ayıran ve dezenformasyonla mücadelede ön safhada yer alan bir kurumdur. Anadolu'nun her köşesindeki gazeteciler için bir okul niteliği taşıyan AA, ilkeli yayıncılık anlayışıyla her daim genç gazetecilere rehberlik etmektedir. Yerelden evrensele kurulan bu bilgi köprüsünün güçlenerek devam etmesi, demokrasimiz ve halkımızın haber alma hakkı açısından hayati önem taşımaktadır. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi saygıyla yad ediyor, başta ilimizde görev yapan temsilcileri olmak üzere, dünyanın dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Etkinlik, Güncel, Siirt, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:46:33. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.