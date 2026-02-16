Anahtar Parti: Umut Susturulamaz - Son Dakika
Anahtar Parti: Umut Susturulamaz

16.02.2026 22:16
Ayhan Erel, Anahtar Parti'nin hedefinin millet olduğunu ve projelerle cevap vereceklerini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, "Son günlerde Anahtar Parti'mize yönelik bazı siyasi çevreler tarafından yapılan sözlü saldırıları dikkatle takip ediyoruz. Anahtar Parti olarak biz kavga siyaseti yapmıyoruz. Biz, aklı rehber, ahlakı pusula, adaleti hedef kabul eden bir anlayışın temsilcisiyiz. Bize yöneltilen ithamlar, aslında milletimizin değişim talebine duyulan korkunun dışavurumudur. Çünkü biz statükonun değil, milletin yanında duruyoruz. Şunu herkes bilsin; Anahtar Parti hiçbir siyasi aktörün yedeği değildir, hiçbir vesayetin uzantısı değildir, hiçbir çıkar grubunun gölgesinde değildir. Biz milletin partisiyiz" dedi.

Anahtar Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, partilerine yönelik sözlü saldırıları dikkatle takip ettiklerini söyledi. Erel yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz bu ülkenin umuduyuz ve umut susturulamaz"

"Son günlerde Anahtar Parti'mize yönelik bazı siyasi çevreler tarafından yapılan sözlü saldırıları dikkatle takip ediyoruz. Korku yükseldikçe sesler çirkinleşir. Bize laf yetiştirmeye çalışanlar şunu iyi bilsin; biz bu ülkenin umuduyuz ve umut susturulamaz. Projeleri olmayanlar dedikodu üretir. Vizyonu olmayanlar iftira atar. Cesareti olmayanlar arkadan konuşur. Biz biliyoruz ki; fikir üretemeyenler iftira üretir, proje geliştiremeyenler polemik geliştirir."

"Biz statükonun değil, milletin yanında duruyoruz"

Anahtar Parti olarak biz kavga siyaseti yapmıyoruz. Biz; aklı rehber, ahlakı pusula, adaleti hedef kabul eden bir anlayışın temsilcisiyiz. Bize yöneltilen ithamlar, aslında milletimizin değişim talebine duyulan korkunun dışavurumudur. Çünkü biz statükonun değil, milletin yanında duruyoruz. Bizim cevabımız hakaret değildir. Bizim cevabımız projedir. Bizim cevabımız çözümdür. Bizim cevabımız temiz siyasettir. Şunu herkes bilsin: Anahtar Parti hiçbir siyasi aktörün yedeği değildir, hiçbir vesayetin uzantısı değildir, hiçbir çıkar grubunun gölgesinde değildir. Biz milletin partisiyiz. Bizim merkezimiz millet, kadromuz 86 milyondur. Sözlü saldırılarla bizi yavaşlatacaklarını düşünenler yanılıyor. Çünkü biz gücümüzü polemikten değil, milletten alıyoruz.

"Biz kavganın değil, çözümün adresiyiz"

Siyaseti çamurla kirletmeye çalışanlara inat; biz Türkiye'de yeniden güveni, liyakati ve adaleti inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Biz kavganın değil, çözümün adresiyiz. Biz tüm vatandaşlarımıza; babamıza, anamıza, kardeşimize, bacımıza, çocuklarımıza konuşur gibi konuşacağız. Akıl ile konuşacağız. Ahlak ile duracağız. Adalet ile yöneteceğiz."

Kaynak: ANKA

Ayhan Erel, Güncel, Son Dakika

