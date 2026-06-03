Anamur\'da Orman Yangınları Toplantısı

Anamur ilçesinde, "Orman Yangınları ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantıda, yaz aylarında meydana gelebilecek yangınlara karşı alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Duru, ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş ve anız yakılmasının tehlikesini anlatan Duru, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.