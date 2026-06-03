Anamur\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 85,1 gram sentetik uyuşturucu, 332 sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 115 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.