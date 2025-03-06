Anaokulu Öğrencilerinden Tohum Ekim Etkinliği - Son Dakika
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Anaokulu Öğrencilerinden Tohum Ekim Etkinliği

Bozyazı'daki anaokulu öğrencileri, tohum ekti ve fidan dikti. Eğitici etkinlik okul bahçesinde yapıldı.

06.03.2025 09:16
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte tohum ekip fidan dikti.

Kökobası İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde okul bahçesinde toplandı.

Kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere, teorik olarak tohum ekimi ve fidan dikimi anlatıldı.

Ardından bazı öğrenciler toprağa tohum ekti bazıları ise fidan dikip bitkilere can suyu verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anaokulu Öğrencilerinden Tohum Ekim Etkinliği - Son Dakika

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