Anaokulu Öğrencilerinden Tohum Ekim Etkinliği

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikte tohum ekip fidan dikti.

Kökobası İlkokulu bünyesindeki ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde okul bahçesinde toplandı.

Kendileri için okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilere, teorik olarak tohum ekimi ve fidan dikimi anlatıldı.

Ardından bazı öğrenciler toprağa tohum ekti bazıları ise fidan dikip bitkilere can suyu verdi.