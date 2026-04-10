Anaokulundan Polislere Sürpriz Kutlama

10.04.2026 20:25
Suluova'daki anaokulu, Polis Haftası için polislere şüpheli ihbarıyla sürpriz pastalı kutlama yaptı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Polis Haftası kapsamında bir anaokulu, okul çevresinde şüpheli bir şahıs ihbarında bulunup, adrese gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

İlçede bulunan bir anaokulunun yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Anaokulundan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranarak, okul çevresinde şüpheli bir şahıs olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekip, şüpheli şahıs yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Anaokulu öğrencileri ve yetkilileri, konfetilerle karşıladıkları polislere kestikleri pastayı ikram etti. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polisler, öğrenci ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Polis Haftası, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği 100 bin öğrenciye 2 bin TL kantin desteği
Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi Kendi kazdığı devasa çukurda can verdi
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5’inci kattan düşüp öldü Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
11’inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin’de başladı 11'inci Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı Mardin'de başladı

20:39
Hakan Safi’den Porto’ya sürpriz ziyaret
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret
20:16
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
Cezaevinden kaçtı, polisleri görünce en yakınlarına dehşeti yaşattı
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
19:03
Canlı anlatım: İlk 33 dakikada 4 gol
Canlı anlatım: İlk 33 dakikada 4 gol
18:47
İran, müzakereler başlamadan ’kırmızı çizgimiz’ deyip 2 şart koştu
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu
