Anaokulundan Polislere Sürpriz Kutlama

AMASYA'nın Suluova ilçesinde Polis Haftası kapsamında bir anaokulu, okul çevresinde şüpheli bir şahıs ihbarında bulunup, adrese gelen polislere pastalı kutlama yaptı.

İlçede bulunan bir anaokulunun yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz kutlama hazırladı. Anaokulundan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aranarak, okul çevresinde şüpheli bir şahıs olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekip, şüpheli şahıs yerine sürpriz kutlamayla karşılaşınca şaşırdı. Anaokulu öğrencileri ve yetkilileri, konfetilerle karşıladıkları polislere kestikleri pastayı ikram etti. Hazırlanan pasta ve ikramlar için polisler, öğrenci ve yetkililere teşekkür etti.