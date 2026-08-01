ANKA Haber Ajansı 1 Ağustos Cumartesi gündemi

12.00 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda "rozet takma" töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - 17.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması ile şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi Programı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 500 gündür tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve tüm diğer tutuklular için Beylikdüzü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 24. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Atatürk Stadyumu'nda düzenlecek programa katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TUNCELİ)

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