Anka Haber Ajansı 12 Kasım Salı Gündemi

Güncel

10.00- TÜİK, eylül ayı ticaret satış hacim, dış ticaret ve ciro endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine karşı nöbet tutan vatadaşlara yönelik "Ormanı işgali ve faydalanma" suçundan açılan davanın duruşması, Milas 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (GÖRÜNTÜLÜ - MUĞLA)

10.00- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapılacak. (ANKARA)

10.00 - Kazdağları köylüleri, Cengiz Holding Halilağa Bakır Madeni Projesi ile ilgili olarak Danıştay önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30- TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.30- CHP heyeti, iktidarın kayyum politikasına karşı Esenyurt Belediyesi önünde Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.00 - Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir su talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda, kamu başdenetçisi seçimi yapılacak, "etki ajanlığı" ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak. (BAKÜ)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…