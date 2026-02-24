Anka Haber Ajansı 24 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 24 Şubat Salı Gündemi

24.02.2026 09:01  Güncelleme: 10:37
ANKA Haber Ajansı 24 Şubat Salı gündemi

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00- TÜİK, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında İstanbul Çevre Yönetimi-İSTAÇ ile gerçekleştirilecek işbirliğinin imza törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Eğitim - Sen Genel Merkezi'nde yükseköğretimde yaşanan sorunlar hakkında basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 13.00 - Tiyatro ve sinemanın usta karakter oyuncularından Ali Tutal, Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenecek, Zincirlikuyu Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve DEM Partili 13 ilçe belediyesinin kadın eş başkanları, Diyarbakır Barosu ile kadınlara adli yardım işbirliği protokolü imzalayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

12.00 - 15.30 - 16.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı TBMM'de ayrı ayrı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 31 yaşındaki Şeyma Gökçe'nin, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada 28 yaşındaki Hüseyin Uyucu'nun tutuklu yargılanmasına Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

14.00 - 18.41 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılacak. Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.41 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Büyükelçiler ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 24 Şubat Salı Gündemi - Son Dakika

