Gündem: Adalar Başkan Vekilliği Seçimi ve Erdoğan'ın Sapanca Toplantısı - Son Dakika
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Gündem: Adalar Başkan Vekilliği Seçimi ve Erdoğan'ın Sapanca Toplantısı

27.06.2026 09:00  Güncelleme: 09:39
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CHP'li Adalar Belediye Başkanı'nın tutuklanmasıyla başkan vekilliği seçimi yapılacak. Erdoğan AK Parti istişare toplantısına katılacak. Özel, Dervişoğlu ve Hatimoğulları çeşitli etkinliklerde bulunacak.

10.00 - CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekilliği seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.30 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/SAKARYA)

11.00 - 14.30 - 17.00 - 18.30 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nizip Varil Tesisleri'nde karşılanacak. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Özel, Elmacı Pazarı, Gaziler Caddesi, Balıklı Park ile Eyüpsultan Mahallesi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/GAZİANTEP)

11.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İETT Kurtköy-2 Garajı Açılışı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

13.00 - Birleşik Emekliler Sendikası Yakacık Kültür Merkezi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

17.00 – DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin öncülüğünde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a "özgürlük talebiyle" Mersin'de düzenlenecek mitinge katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MERSİN)

18.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği "Bayrak Mitingi"nde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

18.00 - NATO'ya Hayır Koordinasyonu Trump Tower önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

21.30 - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci etabında üçüncü maçını Arjantin ile yapacak. (GLIWICE )

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gündem: Adalar Başkan Vekilliği Seçimi ve Erdoğan'ın Sapanca Toplantısı - Son Dakika

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