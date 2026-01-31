Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler - Son Dakika
Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

31.01.2026 09:05  Güncelleme: 10:04
ANKA Haber Ajansı 31 Ocak Cumartesi gündemi

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 6 Şubat depreminin 3. yılında "Adalet ve Cezasızlık" toplantısında konuşacak.  (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- 1985 yılında Doğanbey Tatbikatı sırasında hayatını kaybeden 39 şehit anılacak. Anma programının ardından Demircili Ada Koyu'nda planlanan Gemi Söküm girişimine ilişkin açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 36'ıncı yılında Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Yuvamız Sancaktepe" açılışlarına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Sol Parti,  "Türkiye'nin Çıkış ve Değişim Yolu" başlıklı siyaset tutum belgesini Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına; Alanyaspor-Eyüpspor, Başakşehir-Ç.Rizespor, Beşiktaş-Konyaspor ve Göztepe-Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek. (ANTALYA- İSTANBUL - İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

