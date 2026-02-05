Anka Haber Ajansı 5 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 5 Şubat Perşembe Gündemi

05.02.2026 10:20  Güncelleme: 10:21
ANKA Haber Ajansı 5 Şubat Perşembe gündemi

09.30 - Türkiye Bilişim Derneği'nce 42. Ulusal Bilişim Kurultayı "Dijital Dönüşüm Sonrası: Dijital Egemenlik ve Sürdürülebilirlik" ana temasıyla Meyra Palace Hotel'de düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliğini ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliği ile yapılacak "Deprem Şehitliği"nin temel atma törenine katılacak. CHP Adıyaman İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Kömür ve Yaylakonak beldelerini ziyaret edecek olan Özel, daha sonra Karapınar Mezarlığı Deprem Şehitliği'ni ve K12 Konteyner Kent'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, medya buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MALATYA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş" davasına Silivri'de devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Ocak 2026 Ücret Kayıpları Raporu'nu açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 17.30 - 18.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. Özdağ, Hatay'da deprem şehitliğini ziyaret edecek, Defne ilçesinde deprem sonrası konut mağduru olan yurttaşlarla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA - HATAY)

14.00 - TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 depremleri gündemiyle toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 6 Şubat depremleri nedeniyle İskenderun'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ HATAY)

22.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6 Şubat depremleri nedeniyle Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anmaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADIYAMAN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

