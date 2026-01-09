Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konser Harcamaları Davasında Tutuklu Sanıkların Tahliye Kararına İtiraz Etti

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin yürütülen "usulsüzlük" davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmesine itiraz etti.

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği "konser" harcamalarında "usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren'in tahliyesine karar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelere itiraz etti. Başsavcılık, "kovuşturma aşamasında tanıkların henüz dinlenilmediğini belirtti ve yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesine rağmen soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda kamu zararının tespit edildiğine" dikkati çekti. Başsavcılık, eksiklikler tamamlanmadan verilen tahliye kararlarının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında yakalama kararının çıkarılmasını istedi.