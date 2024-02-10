Ankara Büronun Gündemi 10 Şubat 2024 Gündemi

ANKARA BÜRONUN GÜNDEMİ 10 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ
11.00: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklama yapacak.
13.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak.
14.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de Teşkilat Buluşması programına katılacak.
14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşacak.
15.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı *Mansur Yavaş*, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak.
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle tanınan Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak oyuncunun menajerlik şirketi, hesabın hacklendiğini ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Son Dakika › Güncel › Ankara Büronun Gündemi 10 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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