Ankara Büronun Gündemi 10 Şubat 2024 Gündemi - Son Dakika
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Ankara Büronun Gündemi 10 Şubat 2024 Gündemi

Ankara Büronun Gündemi 10 Şubat 2024 Gündemi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklama yapacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak ve Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışlarına katılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de Teşkilat Buluşması programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşacak.

10.02.2024 08:25  Güncelleme: 08:27
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ANKARA BÜRONUN GÜNDEMİ 10 ŞUBAT 2024 GÜNDEMİ

11.00: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklama yapacak.

13.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak.

14.00: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de Teşkilat Buluşması programına katılacak.

14.00: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşacak.

15.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı *Mansur Yavaş*, Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak.

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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