Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Şereflikoçhisar'da 15 Bin 450 Kilogram Aspir Tohumu Dağıtımı

14.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar ilçesinde 65 çiftçiye toplam 15 bin 450 kilogram aspir tohumu dağıttı. Çiftçilerin desteklenerek toprak verimliliğinin artırılması ve yağ üretiminin çoğaltılması hedefleniyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar ilçesinde yüzde 50 hibe desteği ile 65 çiftçiye toplamda 15 bin 450 kilogram aspir tohumu dağıttı.

Kırsal kalkınma alanındaki çalışmalarıyla Başkentli üreticiye destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar ilçesinde yüzde 50 hibe destekli aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Kentteki toprak verimliliğini canlı tutmak, aspir tohumu ekim alanını genişletmek ve yağ üretimini artırmak amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Şereflikoçhisarlı 65 çiftçiye toplamda 15 bin 450 kilogram aspir tohumu desteği verildi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, "Üreticilerimiz, nadas alanlarını boş bırakmasın, aspir ekerek değerlendirsin ve desteklemelerinden faydalansın istiyoruz" diyerek, üreticilerin sadece aspir bitkisinin kendisinden değil, yağından da gelir elde edebileceğini vurguladı. Zobu, "Aspir, kurağa dayanıklılığı çok yüksek ve önemli bir yağ bitkisi. Üretimin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin ürünlerini katma değeri yüksek yağa dönüştüreceğiz. Şereflikoçhisar ilçemizle birlikte bir soğuk pres sıkım ünitesi kuracağız. Üreticilerimiz, ürettikleri aspirleri sadece aspir olarak satmayacaklar. Kısacası, yağa dönüştürerek kazanç elde edebilmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

"Kalkınmanın kırsaldan olacağının farkındayız"

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise Büyükşehir Belediyesi ile Şereflikoçhisar Belediyesi'nin üreticiye desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bizler, kalkınmanın kırsaldan olacağının farkındayız. Bu yüzden de kırsalda üreticilerimizi hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Şereflikoçhisar ilçe belediyesi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Ankara genelinde üreticiden elini hiçbir zaman çekmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Başkan'ımız olmak üzere Kırsal Hizmetler Daire Başkan'ımız Şemsi Başkan'ımıza Genel Sekreter Yardımcımız Mekin Başkan'a Şereflikoçhisar halkı adına çok teşekkür ediyorum."

Destekten yararlanan Başkentli üreticiler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Metin Bozkurt:  "Cumhuriyet tarihinde yapılmayanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'tan gördük biz... İnsanlar, domates, biber, patlıcan fidesi desteği bile aldı. Daha mazbatayı almadan köy yollarımızı, arazi yollarımızı iyileştirdi. Görünen köy kılavuz istemez. Allah razı olsun. Ankara Şereflikoçhisar Sandıklı Mahallesi'nden bir üretici olarak teşekkürlerimi sunuyorum Başkan'ımıza. Çalışmalarının devamını diliyorum."

-Cebrail Yılmaz:  "Mansur Yavaş'tan çok çok memnunuz, çiftçi olarak. Mansur Yavaş geldikten sonra çiftçilere destek verildi. Çiftçiye en büyük desteği Mansur Başkan veriyor."

-Murat Şenol:  "Desteklerden çok memnunuz, Mansur Başkan'ımızdan da çok memnunuz. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı böyle bir destekte bulunmadı. Şu an çiftçilerin alabileceği veya bugüne kadar aldığı en maksimum seviyede destek alıyoruz. Bunlardan çok memnunuz, kendisinden de çok memnunuz. Allah razı olsun."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şereflikoçhisar, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:51:04. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.