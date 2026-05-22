Aşti'de Bayram Yoğunluğuna Karşı Tedbirler Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşti'de Bayram Yoğunluğuna Karşı Tedbirler Artırıldı

22.05.2026 12:22  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'de güvenlik ve hizmet tedbirlerini artırdı. 200'ü güvenlik olmak üzere 430 personel 7/24 görev yapacak, 910 kamerayla terminal izlenecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'deki hazırlıklarını tamamladı. Toplam 430 personeliyle Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet verecek olan BUGSAŞ, AŞTİ'de yaşanacak yoğunluğa karşı güvenlik ve hizmet tedbirlerini artırdı. Kurban Bayramı boyunca 200'ü güvenlik olmak üzere toplam 430 personel 7 gün 24 saat sahada olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram öncesi yoğunluğun artması beklenen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlikten temizliğe kadar birçok alanda ek tedbirler hayata geçirildi.

BUGSAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında terminalde görevli personel sayısı artırılırken, yüzlerce personel 7 gün 24 saat sahada olacak.

AŞTİ 910 KAMERA İLE İZLENECEK

BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, Kurban Bayramı boyunca 200'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 430 personelle 7 gün 24 saat sahada olacaklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Toplam 200 güvenlik personelimiz görev yapıyor. 16 kapıda bulunan 16 X-ray cihazıyla bütün giriş çıkışlarımız kontrol altında. İlave olarak ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü'müzden K9 köpeklerimiz gelecek. Bu süre zarfında vatandaşımızın yoğun olduğu saatlerde köpeklerle de önleyici devriye faaliyeti icra edeceğiz. Bayram boyunca toplam 910 kamera ile AŞTİ izleniyor olacak."

TEMİZLİK VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ DE ARTIRILDI

AŞTİ'de teknik ekiplerden temizlik personeline kadar tüm birimlerin bayram planlamasının yapıldığını belirten İyigün, terminal içerisindeki trafik akışının aksamaması için de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

İyigün, "7/24 temizlik devam edecek. Bayram süresince ek tedbirlerle birlikte toplam 430 personelimiz görev yapacak. Vatandaşlardan talebimiz şu; uzun süre AŞTİ otoparklarını meşgul etmemeleri çok önemli. Çünkü Konya Yolu'ndaki trafiği de aksatmış oluyoruz. Bunun için de ek tedbirlerimizi aldık. Personelimiz gelen araçları boş olan yerlere yönlendirmek için bu sürede görev yapacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşti'de Bayram Yoğunluğuna Karşı Tedbirler Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:48:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Aşti'de Bayram Yoğunluğuna Karşı Tedbirler Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.