Aşti'de Bayram Yoğunluğuna Karşı Tedbirler Artırıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'deki hazırlıklarını tamamladı. Toplam 430 personeliyle Kurban Bayramı boyunca kesintisiz hizmet verecek olan BUGSAŞ, AŞTİ'de yaşanacak yoğunluğa karşı güvenlik ve hizmet tedbirlerini artırdı. Kurban Bayramı boyunca 200'ü güvenlik olmak üzere toplam 430 personel 7 gün 24 saat sahada olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram öncesi yoğunluğun artması beklenen Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlikten temizliğe kadar birçok alanda ek tedbirler hayata geçirildi.

BUGSAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında terminalde görevli personel sayısı artırılırken, yüzlerce personel 7 gün 24 saat sahada olacak.

AŞTİ 910 KAMERA İLE İZLENECEK

BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, Kurban Bayramı boyunca 200'ü güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 430 personelle 7 gün 24 saat sahada olacaklarını belirterek şu bilgileri verdi:

"Toplam 200 güvenlik personelimiz görev yapıyor. 16 kapıda bulunan 16 X-ray cihazıyla bütün giriş çıkışlarımız kontrol altında. İlave olarak ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü'müzden K9 köpeklerimiz gelecek. Bu süre zarfında vatandaşımızın yoğun olduğu saatlerde köpeklerle de önleyici devriye faaliyeti icra edeceğiz. Bayram boyunca toplam 910 kamera ile AŞTİ izleniyor olacak."

TEMİZLİK VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ DE ARTIRILDI

AŞTİ'de teknik ekiplerden temizlik personeline kadar tüm birimlerin bayram planlamasının yapıldığını belirten İyigün, terminal içerisindeki trafik akışının aksamaması için de çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

İyigün, "7/24 temizlik devam edecek. Bayram süresince ek tedbirlerle birlikte toplam 430 personelimiz görev yapacak. Vatandaşlardan talebimiz şu; uzun süre AŞTİ otoparklarını meşgul etmemeleri çok önemli. Çünkü Konya Yolu'ndaki trafiği de aksatmış oluyoruz. Bunun için de ek tedbirlerimizi aldık. Personelimiz gelen araçları boş olan yerlere yönlendirmek için bu sürede görev yapacak" dedi.