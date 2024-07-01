Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatil Kamplarında Misafirlerini Ağırlıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrencileri tatil kamplarında ağırlıyor. Ücretsiz tatil yapma imkanının sunulduğu Akçay ve Akçakoca'daki sosyal tesislere ilk kafileler uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tatil kamplarında Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaz boyunca devam edecek ücretsiz tatil kampı programında yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile başarılı öğrencilerden oluşan ilk kafileler Akçay ve Akçakoca'ya uğurlandı.

ABB Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birer haftalık olarak düzenlenen tatil kamplarında ilk grup 210 kişiyle yola çıktı. Balıkesir Akçay'daki sosyal tesise 5, 6 ve 7. sınıfa giden 120 başarılı öğrenci yolcu edilirken, Düzce Akçakoca'daki sosyal tesiste ise 90 yaşlı, gazi ve şehit yakını ile refakatçilerine temiz ve güvenli ortamda tatil yapma imkanı sağlandı.

Sezonun ilk misafirlerini yolcu ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız uhdesinde bulunan Balıkesir Akçay ile Düzce Akçakoca'daki sosyal tesislerimizin bu yılki ilk misafirlerini bugün yolcu ediyoruz. Akçay'daki sosyal tesisimizde 5, 6 ve 7. sınıf takdir ve teşekkür alan başarılı öğrencileri bu yaz da misafir edeceğiz. Diğer tesisimizde de yaşlı, engelli, şehit ve gazı yakını Ankaralı hemşehrilerimizin yaz boyu tatil yapmalarına vesile olacağız. Bu kapsamda ben hepsine iyi tatiller diliyorum, inşallah güzel bir şekilde tatillerini geçirir tekrar Ankara'mıza dönerler."