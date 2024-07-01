Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatil Kamplarında Misafirlerini Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatil Kamplarında Misafirlerini Ağırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrencileri ücretsiz tatil kamplarında ağırlıyor. İlk grup misafirler Akçay ve Akçakoca'ya uğurlandı. Balıkesir Akçay'daki sosyal tesiste başarılı öğrencilere, Düzce Akçakoca'daki sosyal tesiste ise yaşlılara, gazilere ve şehit yakınlarına temiz ve güvenli bir tatil imkanı sunuluyor.

01.07.2024 14:47  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile öğrencileri tatil kamplarında ağırlıyor. Ücretsiz tatil yapma imkanının sunulduğu Akçay ve Akçakoca'daki sosyal tesislere ilk kafileler uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tatil kamplarında Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yaz boyunca devam edecek ücretsiz tatil kampı programında yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile başarılı öğrencilerden oluşan ilk kafileler Akçay ve Akçakoca'ya uğurlandı.

ABB Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birer haftalık olarak düzenlenen tatil kamplarında ilk grup 210 kişiyle yola çıktı. Balıkesir Akçay'daki sosyal tesise 5, 6 ve 7. sınıfa giden 120 başarılı öğrenci yolcu edilirken, Düzce Akçakoca'daki sosyal tesiste ise 90 yaşlı, gazi ve şehit yakını ile refakatçilerine temiz ve güvenli ortamda tatil yapma imkanı sağlandı.

Sezonun ilk misafirlerini yolcu ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'mız uhdesinde bulunan Balıkesir Akçay ile Düzce Akçakoca'daki sosyal tesislerimizin bu yılki ilk misafirlerini bugün yolcu ediyoruz. Akçay'daki sosyal tesisimizde 5, 6 ve 7. sınıf takdir ve teşekkür alan başarılı öğrencileri bu yaz da misafir edeceğiz. Diğer tesisimizde de yaşlı, engelli, şehit ve gazı yakını Ankaralı hemşehrilerimizin yaz boyu tatil yapmalarına vesile olacağız. Bu kapsamda ben hepsine iyi tatiller diliyorum, inşallah güzel bir şekilde tatillerini geçirir tekrar Ankara'mıza dönerler."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akçakoca, Ankara, Tatil, Engelliler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatil Kamplarında Misafirlerini Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:41:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tatil Kamplarında Misafirlerini Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement