ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Putin'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerine teşekkür eden Erdoğan, "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dışişleri Bakanınız 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle Cuma günü İstanbul'daydı. Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum. Banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar sürüyor. Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla Hazine ve Maliye bakanlıklarımız, Merkez Bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak" diye konuştu.

Bugünkü toplantının çok önemli olduğunu belirten Putin, "Ticari ve ekonomik işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolardı. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 6,2 artış gösterdi. Türk iş dünyası da burada makine ve otomotiv sanayisine önemli yatırımlar yaptı. Geçen sene boru hatları üzerinde 20,5 milyar metreküp doğal gaz sevk edildi. Doğal gaz merkezi üzerinde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,