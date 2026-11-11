Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 23 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarına iştirak ettikleri belirlenen 32 şüphelinin kimliği ve adresleri belirlendi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Ankara merkezli 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.