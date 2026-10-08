Ankara'da 134 saka kuşuna el konuldu, 1 milyon 410 bin lira idari işlem uygulandı - Son Dakika
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Ankara'da 134 saka kuşuna el konuldu, 1 milyon 410 bin lira idari işlem uygulandı

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Ankara\'da 134 saka kuşuna el konuldu, 1 milyon 410 bin lira idari işlem uygulandı
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DKMP, Ankara'da yasa dışı üretim yaptığı belirlenen kişiye 1 milyon 410 bin lira idari işlem uygulandığını duyurdu. Yapılan aramada anaç saka kuşlarının yurt dışı ırklarla çiftleştirildiği, 'saka melezi' hibrit kuşların bulunduğu ve 134 kuşun koruma altına alındığı belirtildi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Ankara'da gerçekleştirilen denetimlerde 134 saka kuşunun ele geçirildiğini duyurdu. Saka kuşlarının yasadışı üretim ve ticaretini yaptığı belirlenen kişiye 1 milyon 410 bin 665 TL idari işlem uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kolluk kuvvetleriyle birlikte bir ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, saka kuşu üretip yasa dışı yollarla yurt dışına satışını yapan şahsa ait adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, anaç olarak kullanılan saka kuşlarının yurt dışı menşeli ırklarla çiftleştirilerek ticari amaçla yasa dışı üretimde kullanıldığı tespit edildi. Üretim sonucu elde edilen ve 'saka melezi' olarak adlandırılan hibrit kuşların da bulunduğu aramada, 134 kuşa el konularak koruma altına alınırken, ilgili şahsa yasal mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 410 bin 656 TL idari işlem uygulandı."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da 134 saka kuşuna el konuldu, 1 milyon 410 bin lira idari işlem uygulandı - Son Dakika
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