Ankara'da 4 kurşunlama olayının zanlısı Ç.C.İ özel harekatla yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı ilçelerdeki 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayını inceledi. Olayları gerçekleştirdiği belirlenen Ç.C.İ, Özel Harekat destekli operasyonla saklandığı adreste gözaltına alındı; aynı adreste bulunan O.V'nin 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Ankara'da 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayının zanlısı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı ilçelerdeki 4 ayrı kurşunlama ve silahlı tehdit olayı incelendi.
Olayları gerçekleştirdiği belirlenen Ç.C.İ, Özel Harekat destekli operasyonla saklandığı adreste yakalandı.
Aynı adreste bulunan O.V'nin ise farklı suçlardan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 4 kurşunlama olayının zanlısı Ç.C.İ özel harekatla yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?