Ankara'da Bayram Trafiği Havasal Denetimde
Ankara'da Bayram Trafiği Havasal Denetimde

19.03.2026 15:20
EGM, bayram öncesi Ankara'daki trafiği havadan denetleyerek sürücüleri uyarıyor ve cezai işlem uyguluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, helikopterlerdeki AA ekiplerince görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterlerde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etti.

Kontrol noktalarındaki ekiplerce, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Denetimlerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için"

Başkomiser Kenan Kaya, AA muhabirine, bölgedeki 7 ayrı güzergahta denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaya, ekiplerce sabit, seyir halinde, dron ve helikopterlerle denetim yapıldığını belirterek, "Bu denetimlerimiz öncelikli olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve bir trafik kültürü oluşmasını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.

Trafikteki denetimlerin 7/24 esasına göre devam ettiğini vurgulayan Kaya, "Denetimlerimizde hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takılmaması, şerit ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, takip mesafesine uyulmaması ve emniyet şeridinin kullanımı gibi konularda cezai işlem uygulanıyor." dedi.

Sürücüleri uzun yolculuğa çıkarken uykusuz olmamaları ve araç bakımlarını yapmaları konusunda uyaran Kaya, "Vatandaşlarımıza güvenli sürüş için hız sınırlarına uymalarını ve kara yolu üzerinde bulunan trafik işaret ve levhalarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da Bayram Trafiği Havasal Denetimde - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
ABD'den İran'ın hedef tahtasına oturttuğu ülkedeki vatandaşlarına çağrı: Oradan ayrılın
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
10 yıl ceza yiyen cinayet sanığı yakalandı: Seneye görüşürüz
Marmara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Marmara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle
SON DAKİKA: Ankara'da Bayram Trafiği Havasal Denetimde - Son Dakika
