Ankara'da Bayram Trafiği Havasal Denetimde

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi Ankara'yı çevre illere bağlayan ana yollardaki trafiği havadan denetledi.

Ekipler, bayram öncesi meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait polis helikopteri tarafından kara yolları üzerindeki trafik akışı havadan takip edildi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların kara yollarında oluşturduğu yoğunluk, helikopterlerdeki AA ekiplerince görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş yapan ekipler, helikopterlerde bulunan kamera yardımıyla trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit etti.

Kontrol noktalarındaki ekiplerce, kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin bayram tatili boyunca devam edeceği öğrenildi.

"Denetimlerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için"

Başkomiser Kenan Kaya, AA muhabirine, bölgedeki 7 ayrı güzergahta denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Kaya, ekiplerce sabit, seyir halinde, dron ve helikopterlerle denetim yapıldığını belirterek, "Bu denetimlerimiz öncelikli olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve bir trafik kültürü oluşmasını sağlamak içindir." ifadelerini kullandı.

Trafikteki denetimlerin 7/24 esasına göre devam ettiğini vurgulayan Kaya, "Denetimlerimizde hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takılmaması, şerit ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, takip mesafesine uyulmaması ve emniyet şeridinin kullanımı gibi konularda cezai işlem uygulanıyor." dedi.

Sürücüleri uzun yolculuğa çıkarken uykusuz olmamaları ve araç bakımlarını yapmaları konusunda uyaran Kaya, "Vatandaşlarımıza güvenli sürüş için hız sınırlarına uymalarını ve kara yolu üzerinde bulunan trafik işaret ve levhalarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.