Ankara'da çocuklar, Emekliler Derneği etkinliğinde büyüklerine okçuluk öğretti - Son Dakika
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Ankara'da çocuklar, Emekliler Derneği etkinliğinde büyüklerine okçuluk öğretti

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Ankara\'da çocuklar, Emekliler Derneği etkinliğinde büyüklerine okçuluk öğretti
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Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikte okçuluk eğitimi alan çocuklar, büyüklerine yay kullanmayı ve hedefe ok atmayı gösterdi. Türkiye Emekliler Derneği'nin ilk kez düzenlediği etkinlikte büyükler de çocukların yönlendirmesiyle hedeflere atış yaptı.

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Başkentte düzenlenen etkinlikte çocuklar, büyüklerine okçuluk öğretti.

Batıkent Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, farklı kuşaklardan katılımcılar okçuluk sporuyla bir araya geldi.

Okçuluk eğitimi alan çocuklar, etkinlikte büyüklerine yay kullanmayı ve hedefe ok atmayı gösterdi. Büyükler de çocukların yönlendirmesiyle hedeflere atış yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle kuşaklar arası buluşmayı amaçladıklarını söyledi.

Dernek olarak ilk kez gerçekleştirdikleri organizasyona torunuyla katıldığını belirten Ergün, "Bizden sonraki nesillere pırıl pırıl bir dünya ve Türkiye bırakmalıyız. Birikimimizi nesillere aktarmalıyız ve onlarla birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız." dedi.

"Kendimizi genç hissediyoruz"

Etkinliğe torunlarıyla katılan 70 yaşındaki Hatice Sezen de torunlarının yanında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Torunlarının okçuluk eğitimi aldığını anlatan Sezen, "Torunlarımı çok seviyorum, onların yanında olmaktan çok mutluyuz. Onların gönülleri olsun diye etkinliğe geldik. Torunlarım okçuluk eğitimi alıyor. Güzel bir etkinlik, kendimizi genç hissediyoruz." diye konuştu.

Sezen'in torunu Aras Sezen ise okçuluk eğitimi aldığını, etkinlik sayesinde babaannesi ve dedesine yaptığı sporu öğretmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA
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