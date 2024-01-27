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Ankara'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ankara'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ilişkilerini sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Çınar'ı tüfekle öldüren M.A. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşen olayda, şüpheli otomobille kaçmış ancak plakası tespit edilerek Sincan ilçesinde saklandığı gecekonduda yakalanmıştır.

Ankara\'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
27.01.2024 - 16:44,
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'ı (44) tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

Dün Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede, ilişkilerini bir süre önce sonlandırdıkları iddia edilen Ayşegül Çınar ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, tüfekle Çınar'ı vurduktan sonra otomobille kaçtı.

Polis ekiplerince kaçtığı otomobilin plakası belirlenen M.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Sincan ilçesinde bir gecekonduda saklandığı belirlenen M.A. ekiplerce yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da Eski Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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