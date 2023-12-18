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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemler devam ediyor.

Ankara\'da FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı
18.12.2023 - 08:47,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: AA
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Ankara Başsavcılığı, Ankara, Son Dakika

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