Ankara'da Filistin Eylemine Polis Müdahalesi

(ANKARA) - Filistin'deki İsrail işgaline karşı Ankara'da düzenlenen eylemde polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan 6 kişi, Sulh Ceza Hakimliği'nce, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

Filistin'deki İsrail işgaline ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla 12 Haziran'da "Filistin'de İşgale Son Platformu" ve bazı sivil toplum örgütleri, Yüksel Caddesi'nde protesto eylemi düzenledi. Eyleme yapılan polis müdahalesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.