Ankara'da Filistin İçin Eylem - Son Dakika
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Ankara'da Filistin İçin Eylem

27.05.2025 21:26
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Filistin İçin Bin Genç platformu, İsrail'in saldırılarını protesto etti ve ticareti eleştirdi.

(ANKARA) -  "Filistin İçin Bin Genç" platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde bir eylem düzenledi. Eylemde yapılan basın açıklamasında, Türkiye'nin 2024 yılı içerisinde İsrail'le yaptığı ticarete dikkat çekilerek hükümete sert eleştiriler yöneltildi.

"Filistin İçin Bin Genç" platformu adına yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde açıklanan uluslararası ticaret verileri hatırlatıldı. Türkiye'nin 2024 yılında İsrail'e en fazla ihracat yapan beşinci ülke olduğu belirtildi. Açıklamada, "190 ülke arasında 5. sıradayız. Ne zaman fırsat bulsa Filistin halkının dostu olduğunu söyleyen ve İsrail'e karşı olduğunu iddia eden Erdoğan ve AKP hükümeti, iş İsrail'le ticarete gelince dünya liderliğine oynamış" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan "İsrail'le tüm ticaret sıfırlandı" açıklamasına da atıf yapılarak, "Bu 2 milyar 868 milyon dolarlık ticaret yalnızca mayıs ayına kadar mı yapıldı, yoksa AKP hükümeti halka yalan mı söyledi?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'nin ihracatta İsrail ile en fazla ticaret yapan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile birlikte anıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Aynılar aynı yere dostlar" denilerek, dünya genelinde Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden halklara da selam gönderildi.

Platform açıklamasında, Türkiye'nin İsrail'den yaptığı ithalatın da dikkat çekici olduğu belirtilerek, bu alanda Türkiye'nin 19. sırada yer aldığı ifade edildi. Yandaş medya tarafından sık sık gündeme getirilen "boykot edilen ürünler" konusuna da değinilen açıklamada, "Anlıyoruz ki halk elinden geleni yapmış, siyonist malları boykot etmiş. Ancak bu topraklardan geçerek siyonist sermayeyi besleyen kapitalist düzeni henüz durduramamışız. İşte bunun için buradayız" denildi.

"Tehcir masasına oturanlarla değil, yerinden edilenlerle yan yanayız" yazılı döviz açılan eylem, sloganlar ve "Filistin'e özgürlük" çağrılarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Filistin İçin Eylem - Son Dakika

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